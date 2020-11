發布惡搞郭位MV 城大生收譴責信遭罰禁足

涉事MV於去年11月發布,改編自歌手李克勤的《開學禮》。歌詞及MV屢提及郭位,並剪輯多張郭位的照片,包括把郭位的相片改至鼻青眼腫。據了解,涉事學生今年中收到校方通知,稱影片涉違反學生紀律守則,包括「沒才幹,喺校舍內四方起牆的契弟」等歌詞涉及危害他人(victimisation of a person)及對他人造成恐懼、困擾(causes fear or distress to others);而形容城大「染紅」、「弱智」及「為排名(ranking)的學店」則被指影響大學聲譽。

消息:校董會秘書投訴 學生稱僅翻唱

消息人士稱,該名投訴人為城大校董會秘書唐寧(Kevin Downing)。該名涉事學生曾到學生紀律委員會應訊兩次,稱自己只是翻唱歌曲,校方此舉侵犯言論自由 ,惟理據均不獲小組接納。

城大回覆稱,學生紀律委員會按程序處理就「二次創作歌曲」事件收到的多個投訴,校長至今「不曾過問、甚至並不知情」。校方續稱,大學師生應遵守校規,以和平、理性的原則表達意見,對於有社會人士和學生惡搞校園、散播失實指控,混淆程序公義,「感到極度失望與不滿」。