中學生研究：超級麥皮蟲可消化膠

外賣盒啓發 試驗食包裝紙發泡膠

研究源於有學生發現學校的助理講師陳嘉儀少買外賣，陳解釋外賣塑膠盒會污染環境，故學生提出尋找解決塑膠問題的方法，並吸引另外4名同學參與。去年9月陳嘉儀參考學術文獻，建議學生用麥皮蟲做實驗，雖然麥皮蟲如文獻所指進食塑膠，惟團隊成員之一的中三生吳灝謙稱，麥皮蟲太易結蛹，而牠們結蛹後不會進食，故另覓昆蟲做實驗。

他們之後試用超級麥皮蟲，此蟲常為寵物飼料，在市面容易購買。研究學生讓超級麥皮蟲分別進食膠袋包裝紙及發泡膠，又定期到實驗室為塑膠製品磅重，記錄超級麥皮蟲消化塑膠的速度，並收集牠們的糞便以便日後分析。

團隊發現，每條超級麥皮蟲每日可吃0.51毫克膠袋包裝紙，或0.34毫克發泡膠，而這種昆蟲不易結蛹，故不影響牠們消化塑膠。

兩大學助研腸道「消膠」微生物

團隊其後獲教育大學協助，學生可到大學實驗室使用紅外線光譜分析儀，確認超級麥皮蟲的糞便不含塑膠，證明牠們順利消化，城市大學亦協助團隊分析超級麥皮蟲腸道DNA，以了解腸道有何微生物以助消化降解塑膠。

陳嘉儀說，團隊已得到DNA數據，需交由專業人員分析，惟本港有關人才不多，她現需與卡塔爾的教授商討合作分析數據。曾於大學任教的陳嘉儀希望，在中學培訓學生做科研，讓他們體會科學有趣之處，冀日後更多學生投身科學界。