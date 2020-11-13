教局新入職教師培訓 引Ig粗口截圖提慎言

教育局前日舉行「新入職教師核心培訓課程（一）—教師專業身分」，據教育局培訓行事曆，當日課程佔30小時核心培訓中6小時，該場80個名額全數額滿。教育局回覆稱，前日的培訓內容包括介紹由教師及校長專業發展委員會制訂的「香港教師及校長專業標準參照」，並透過研討和分享，讓新入職教師掌握專業操守及教師應展現的專業表現。

反修例風波下，有逾200宗涉及教師專業操守的投訴，教育局長楊潤雄曾稱「個案確實有不少可作教師的前車之鑑」，會整理內容設計反思教材。有出席課程的新入職陳老師（化名）稱，課程未有直接提及反修例事件被投訴老師的例子，但有引例，稱一名教師因不忿某人，Instagram發布一則只限好友閱覽的限時動態（story），稱十分憎恨某人，怒指「見鑊打鑊」，言論有粗口，後來遭人截圖。他引述有出席的教師曾於會上提出，該帖只限「密友閱覽」（close friends），但局方人員表示「不關事」，教師仍需小心其言行。

出席者稱「大路」 提操守不涉政治

他又提到，楊潤雄前日有於課程露面，並歡迎在座新入職教師，勉戒教師應以學生為最大依歸，稱他們去年均是大學生，或有參與不同社會事件，但須持守專業，為學生着想。

教協籲交代處分準則 非一味限教師

不願具名的3名新入職教師參與培訓課程後表示，內容不涉政治，主要就「T-標準+」（即為教學專業團隊訂定專業標準）提出教師應有的操守，形容講座內容「好大路」。

馮偉華稱，過去當局收到多宗投訴教師的個案均只公布結果，從沒披露考量及理據，當局有責任交代。他認為，當局需要清晰交代處分準則，如一味為教師的個人社交圈子設限，會進一步削弱教師言論自由，期望當局的培訓課程會平衡其內容，而非「處處都要小心，樣樣都不可做」。