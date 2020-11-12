教育
常識天下 第195期

新聞有常識：挪威熱帶雨林 資助建立衛星圖庫

【明報專訊】北歐國家挪威並沒有熱帶雨林，但當地有見熱帶雨林對地球的重要，選擇資助建立全球熱帶雨林衛星影像地圖庫，讓有心研究或保護雨林的人，不再需要付高昂費用購買圖像。

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