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2020年11月12日星期四
通通識 第673期
學生會辦中大衝突回顧 校方憂標語違法 字句說不得 新聞相塗黑
研國安教育連繫各科 楊潤雄：供指引全面推展
赴灣區發展？
時事議題：灣區港青多機遇？
時事議題：灣區利港創科發展？
時事議題：答題指引
圖表拆解：香港準備迎接ＡＩ否？
星級例子庫：社交媒體
摘星拆解：發展極限運動 限制大？
新聞測驗：
新聞測驗：答案
法國豬不能命名「拿破崙」？
真假fun一fun：法國皇帝拿破崙
新聞有常識：挪威熱帶雨林 資助建立衛星圖庫
新聞有常識：答案
世界幹什麼：熊出沒 注意！
時光之旅：11月15日——日本七五三節
守護海洋：污染影響水上比賽
守護海洋：答案
時事議題：答題指引
【明報專訊】．新聞議題：大灣區青年發展
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赴灣區發展？
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