教育
通通識 第673期

時事議題：灣區利港創科發展？

【明報專訊】中央於2019年2月公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出要將大灣區建設成「具全球影響力的國際科技創新中心」。香港常被批評創科發展落後於鄰近地區，大灣區規劃有利本港的創科發展嗎？

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