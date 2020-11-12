教育
通通識 第673期

時事議題：灣區港青多機遇？

【明報專訊】政府近年提倡香港年輕人到粵港澳大灣區升學、工作及創業。粵港澳大灣區有利香港青年坐上內地經濟的「黃金快車」嗎？到大灣區發展，港青又面對什麼挑戰？

上 / 下一篇新聞