研國安教育連繫各科 楊潤雄：供指引全面推展

校長：冀專業角度出發

讓學生持平討論

灣仔區校長聯會主席戴德正表示，中學現時已有基本法教育，將國安教育增設其中，做法「正路」。他稱，教育界目前仍在等待教育局發放國安教育指引，期望指引要清晰，包括學校有什麼需要做、應該做、如何教，「既然國安教育是政策，便要有清晰指引，不是依賴校本處理」。戴德正稱，期望國安教育是從教育專業角度出發，例如教師教授不同安全理念時，可按教育局提供的教學材料，容讓學生持平討論，「教育從來應予學生討論空間，而不是照本宣讀」。

楊潤雄以書面答覆議員提問時稱，本學年內會提供課程文件／指引，全方位推展國家安全教育，如小學階段建立國家觀念和國家安全意識；初中階段向他們闡明個人與國家關係，增強國家安全意識；高中階段重點理解人民福祉與國家關係等，掌握國家安全所涉不同範疇。

至於如何滲入現時恆常課程，他稱，不同科目正檢視和考慮如何將涉及國家安全不同範疇的內容，連繫至其學科課程。此外，教育局亦會在現有初中課程「憲法與《基本法》」的獨立單元，增加有關國家安全的內容，讓學校選擇獨立教授，「重點是如何全方位推動，而非課堂時數」。

楊潤雄早前接受傳媒訪問時稱，在教育局對學校管理如何體現維護國家安全上，正思考學校如何處理一些違反國安法的行為。