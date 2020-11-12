學生會辦中大衝突回顧 校方憂標語違法 字句說不得 新聞相塗黑

中大於活動舉行數小時後發聲明，稱文化廣場乃大學授權學生會管理，一旦出現不合規的行為和活動，大學有責任、亦有權利禁止有關活動，又稱假如執法人員按法例需要進入校園調查和採取行動，大學有責任配合。

展覽有30多張去年中大衝突的新聞照片，至少兩張被塗走相中標語，其一見到多名黑衣示威者中，有人舉起一面黑旗，惟不見旗上標語，相應圖片說明為「_ _ _ _，_ _ _ _。」另一攝於二號橋的相片，在示威者築建的「瞭望台」上有一面黑色旗幟，旗上字句明顯被塗黑。

學生會：為如期舉行 無奈遮蓋

臨政主席區倬僖稱，事前校方多次接觸主辦活動的學生會成員，他引述校方稱擔心展覽有違法字句或煽惑言論，亦有校友及各界的人對學生會感不滿，「有人想衝着我們（學生會）而來」。他說，為了如期舉行活動，無奈遮蓋相中部分「敏感少少的口號、標語」，包括「光時」標語。

職員：對事件沒丟淡 同事避談

昨日觀看展覽的中大職員劉小姐說，去年衝突期間不斷留意相關新聞及直播畫面，對事件感心痛。一年過去，她說事件在心中沒丟淡，又說去年大學職員間願談社會大事，但自從《港區國安法》實施後，同事避談有關話題，「每人都很怕被身邊的人『篤灰』」。

有中大內地碩士生說，去年衝突期間身處內地，曾上網「翻牆」瀏覽相關新聞。她說縱使不支持學生使用暴力，但理解他們的初衷，對學生受傷及被捕感痛心，而不少內地人都有類似感受。她冀透過展覽，多了解事件。

另外，活動有展板簡介去年中大衝突的時序。簡介稱去年11月「黎明行動」當日，有示威者在中大二號橋集合，向橋下東鐵線路軌及吐露港公路擲雜物；同日早上「警方於毫無預警下向抗爭者發射胡椒球彈、橡膠子彈及海綿彈」，「中大保衛戰由此展開」。

校方：描述偏頗 極度遺憾

中大指出，去年11月於中大發生的事件影響廣大的大學持份者及市民，校園後來更被蒙面者大規模破壞，大學上下付出很大努力才得以復修創傷；對於展覽舉辦者將事件作出偏頗的描述，校方表示極度遺憾。