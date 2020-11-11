教育
語文同樂 第470期

文字發酵：器官

【明報專訊】眼耳口鼻心肝脾肺腎……人體器官各自有不同的作用，互相協調，分工合作，才能讓我們健康地生活。在中文當中，它們亦擔當着重要的角色，看看以下有什麼與人體有關的成語和詩詞吧！

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