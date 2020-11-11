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2020年11月11日星期三
語文同樂 第470期
調查：校長評釘教師牌 七成稱有壞影響 教局斥教協調查圖干擾上訴
港大校委會選本科生代表今投票 兩候選人:大學高層不宜有強烈政治聯繫
教局撥2000萬 助劏房生等用Wi-Fi蛋上網課
中學限定：女子棒球隊˙可風中學˙
中學限定：向本壘奔跑吧!可風女棒夢
第一印象：珍珠
投稿園地：生活的態度
古文食堂：摘桃之試練
文字定格：潛行咖啡店
視聽之娛：大耳窿變湊女公
文字發酵：器官
參考答案
News feed：Hiking spree
News feed：Early deaths of babies
Answers, News feed
Infographic：Labour Force
Story：Is ignorance a blessing? — Part 3
Answers, Story
Comic：Aristotle, the great thinker
Celebrity：Robert Pattinson
Health：HIV and AIDS
Game：Superpowers
Answers, Game
投稿園地：生活的態度
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【明報專訊】文：何美瑤（青年會書院，中六）
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調查：校長評釘教師牌 七成稱有壞影響 教局斥教協調查圖干擾上訴
港大校委會選本科生代表今投票 兩候選人:大學高層不宜有強烈政治聯繫
教局撥2000萬 助劏房生等用Wi-Fi蛋上網課
中學限定：女子棒球隊˙可風中學˙
中學限定：向本壘奔跑吧!可風女棒夢
第一印象：珍珠
投稿園地：生活的態度
古文食堂：摘桃之試練
文字定格：潛行咖啡店
視聽之娛：大耳窿變湊女公
文字發酵：器官
參考答案
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Answers, News feed
Infographic：Labour Force
Story：Is ignorance a blessing? — Part 3
Answers, Story
Comic：Aristotle, the great thinker
Celebrity：Robert Pattinson
Health：HIV and AIDS
Game：Superpowers
Answers, Game
調查：校長評釘教師牌 七成稱有壞影響 教局斥教協調查圖干擾上訴
港大校委會選本科生代表今投票 兩候選人:大學高層不宜有強烈政治聯繫
教局撥2000萬 助劏房生等用Wi-Fi蛋上網課
中學限定：女子棒球隊˙可風中學˙
中學限定：向本壘奔跑吧!可風女棒夢
第一印象：珍珠
古文食堂：摘桃之試練
文字定格：潛行咖啡店
視聽之娛：大耳窿變湊女公
文字發酵：器官
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Celebrity：Robert Pattinson
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