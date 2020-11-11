港大校委會選本科生代表今投票 兩候選人:大學高層不宜有強烈政治聯繫

港大今年風波不斷，包括法律系副教授戴耀廷被解僱、學者申作軍及宮鵬出任副校長等。葉芷琳表示，身為學生會會長，希望藉自己對校政的認識，出任本科生代表作出貢獻。麥嘉晉認為，校委會及港大不斷被政權侵蝕，參選是希望令港大回復自由。有學生經網上問卷問兩名候選人，共產黨員是否絕不可出任港大高層。葉芷琳認為，副校長職位在大學的人事任命及資源上有很大話語權，故不宜有太大政治聯繫，若有關高層有強烈政治背景，則相當於一個政權在操縱大學，以致政策有可能向中共傾側。

葉芷琳：會提醒張翔勿集權

麥嘉晉：冀校長聽各方意見

麥嘉晉認同葉的說法，稱大學高層「位高權重」，不宜有太大政治聯繫，而每人雖有不同背景，都必須作盡職調查。另有現場學生問及，如候選人可與校長張翔見面，會說什麼。葉芷琳稱，她會警惕張切勿「中央集權」，包括修訂院長遴選制度，並會促他、申作軍及宮鵬出席學生論壇，與學生正面溝通等。麥嘉晉表示希望張可聆聽各界意見，關心社會及大學所發生的事。

現屆本科生代表李梓成將於本月中卸任。選舉投票期將於今日開始，為期3日。