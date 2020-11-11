調查：校長評釘教師牌 七成稱有壞影響 教局斥教協調查圖干擾上訴

73％感教局理據欠說服力

九龍塘宣道小學教師被指設計散播「港獨」教案及教材，9月被撤銷教師註冊。教協於10月27日至11月9日收回125份特殊學校、中小學校長問卷。72.8%受訪者認為，就取消教師註冊一事，目前教育局所提供的資料和理據無足夠說服力（見圖）；79.2%認為事件中，教育局以監管不力為由譴責校長和副校長是不合理。

教協：移動紅線 無所適從

至於對其自身影響，68.8%受訪者認為事件已對日常教學工作帶來「負面」或「極負面」影響。教協稱，突然出現和不斷移動的「紅線」令人無所適從，大大影響教師日後學科的內容取材及教學方法， 而為免踩中「地雷」，學校或會避免跟學生討論社會大事，日後有關政治、時事、歷史的議題，也只能按官方的教材和觀點照本宣科。

涉事教案全文泄露

教協憂影響上訴公正

教育局上月6日召開記者會交代除牌教師詳情，副秘書長陳蕭淑芬披露有關教案部分資料。《星島日報》稱取得涉事教案，昨日報道及刊登教案全文，教案內文談及「你認為取締民族黨的原因」，指出港獨觸及中國政府最敏感的領土完整底線，藏獨、疆獨和台獨都是中國政府最敏感的議題；另提及民族黨討論香港獨立的可能性，因觸碰到共產黨底線而遭取締。教案亦引述國家主席習近平的父親習仲勳早年曾稱，廣東要是一個「獨立國」的話，會超過香港。

教協副會長兼教育界立法會議員葉建源稱，對今次泄露資料感遺憾，認為事件已進入上訴階段，資料的演繹、社會討論會影響上訴委員團看法，「如果有意影響上訴結果是不道德做法」。葉稱會協助涉事教師取得公平對待，結果交由上訴委員團決定，或之後上訴到司法系統，由法官決定。

教育局稱正按既定程序及教育條例的規定，盡快安排展開上訴聆訊。局方稱，對於有組織在個案已進入上訴階段公然進行所謂意見調查，難免給人企圖干擾有關程序之感，對此深表遺憾。局方強調一直以來，無論是學校或教育局處理投訴，都是基於深入的調查、實際的證據，以及從專業角度分析。