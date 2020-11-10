教育
星笈中文 第009期

備戰文憑：高階思維題型︰「評鑑」題（二）

【明報專訊】上期分析了中文科卷一閱讀能力「評鑑」題中，有關評論人物行為或思想感情。今期將分析鑑賞語言文字類題型的答題技巧，例如考核學生評價作者運用的詞句，若換作另一組語句表達主題會否更好。

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