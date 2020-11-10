教育
星笈中文 第009期

大學中文巡禮：賞文學 習公文 嶺南中文 尤重寫作

【明報專訊】嶺大中文（榮譽）文學士旨在培養學生的獨立思考能力，尤其注重提高學生的中文水平，以及掌握研究文學的方法。課程涵蓋文學研究及專業寫作，既注重多角度之文學研究，亦重視傳媒及公務文件的寫作與研習。

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