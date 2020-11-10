港大擬修選院長指引 學生聯院會批毁共治

有份參與聯合聲明的學生會法律學會外務副主席張敬生稱，希望下次校委會開會前可與該學系院長會面，以向校方轉達意見，並計劃分別於每個學系收集聯署，希望可趁早令學生關注此事。

稱修訂後變校長主導 毁程序公義

10個學生會聯院會前日於facebook發布聯合聲明，稱修訂後的種種做法皆令校長一人主導遴選過程，校長集權於一身，「討論過程亦將流於一言堂，破壞程序公義」，稱民選代表具民意授權，今日棄之不用而改以校長委任，「做法荒謬，毁棄前人艱苦建立的師生共治」。聲明指出，港大各個學院院務委員會及為數不少的大學管治委員會等均設有民選及經學生會委任產生的民選委員，而「師生共治」體現出大學管理層對其服務的知識分子的尊重和重視，故「師生共治原則不容侵犯」。

聲明表明，聯院會無法接受此等做法，懇請張翔及校委會「懸崖勒馬」，指港大同學目前「極端忍耐，冀爾悔禍」，若校方一意孤行，聯院會將「竭盡所能，抵抗到底」。

港大：校委會議程討論須保密

港大發言人回覆時重申，校委會的議程和討論須保密。據了解，上月加開的校委會會議原定議程包括修訂學院院長遴選指引，惟最終無討論，料延至本月底的校委會會議。現時8人的物色委員會（Search Committee）內，有4名經由直接或間接選舉的師生代表，即學院院務委員會主席、學院學生代表等，新建議下將改由校長直接委任；而新建議亦將省去師生代表諮詢學院師生後向委員會報告其意見的程序。