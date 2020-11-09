教育
常識學堂 第191期

新聞解碼：恢復血漿治新冠

【明報專訊】坊間仍在研發藥物及治療方法對付新型冠狀病毒，最近香港有團隊發現，透過向新冠病毒患者輸入康復者血漿，讓康復者血漿內的抗體阻止患者體內病毒繁殖，有望幫助擊退新冠病毒。

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