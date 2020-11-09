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2020年11月9日星期一
通通識 第672期
楊潤雄稱趁機研究扣糧凍牌處分教師
家長憂港自由：子負笈英國 將舉家移民
時事懶人包：「香港故事展」 翻新
時事點對點：疫下行山潮 植被變禿地
時事點對點：中國疫苗外交
Data解密：外賣新經濟
生活看通識：月經貧窮
議題Close-up：玩具「重生」
Road to 5**：Premature death in China related to air pollution
中外人物：穆罕默德沙拿
每周焦點：PISA國際勝任力評估 港生排第三
編程課室 變身4D球場
STEAM校園：課室變身4D異空間
新聞解碼：恢復血漿治新冠
Mindmap答案：
偵探M.A.D. 我想離家出走！
食物的科學：酵母泡泡助燃
互動專區：朱古力令人快樂
時事點對點：疫下行山潮 植被變禿地
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【明報專訊】◆新聞撮要
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楊潤雄稱趁機研究扣糧凍牌處分教師
家長憂港自由：子負笈英國 將舉家移民
時事懶人包：「香港故事展」 翻新
時事點對點：疫下行山潮 植被變禿地
時事點對點：中國疫苗外交
Data解密：外賣新經濟
生活看通識：月經貧窮
議題Close-up：玩具「重生」
Road to 5**：Premature death in China related to air pollution
中外人物：穆罕默德沙拿
每周焦點：PISA國際勝任力評估 港生排第三
編程課室 變身4D球場
STEAM校園：課室變身4D異空間
新聞解碼：恢復血漿治新冠
Mindmap答案：
偵探M.A.D. 我想離家出走！
食物的科學：酵母泡泡助燃
互動專區：朱古力令人快樂
楊潤雄稱趁機研究扣糧凍牌處分教師
家長憂港自由：子負笈英國 將舉家移民
時事懶人包：「香港故事展」 翻新
時事點對點：中國疫苗外交
Data解密：外賣新經濟
生活看通識：月經貧窮
議題Close-up：玩具「重生」
Road to 5**：Premature death in China related to air pollution
中外人物：穆罕默德沙拿
每周焦點：PISA國際勝任力評估 港生排第三
編程課室 變身4D球場
STEAM校園：課室變身4D異空間
新聞解碼：恢復血漿治新冠
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偵探M.A.D. 我想離家出走！
食物的科學：酵母泡泡助燃
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