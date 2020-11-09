家長憂港自由：子負笈英國 將舉家移民

《明報》教育昨舉辦「高中生多元升學資訊日2020」，多間海外升學中心參展。昨早一場關於英國升學的講座，約100人參加，不少家長偕子女出席。家長江太的兒子就讀中六，明年應考中學文憑試（DSE）。江太關注未來本港自由情况，「你不知道香港會變成怎樣」，持英國國民（海外）護照（BNO）的她，因英國最近為居港BNO公民設新移民途徑，故擬全家移民，就算明年兒子DSE成績理想，仍會安排其到英國升學，「應該都不想留在這裏」。

家長梁太昨亦參加活動，她說本來安排中三的兒子明年到英國升讀高中，惟當地新冠病毒疫情嚴峻，只好暫緩計劃。她說最近有見小學教師被「釘牌」等事件，擔心本港政治環境或影響學生學習，令數年前已打算讓兒子負笈英國的她，「最近更加想過去（英國）」。

升學顧問：查詢倍增

天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡稱，在港區國安法實施後的8、9月，公司接獲的海外升學查詢數目增加，而不少家長更希望子女在外國畢業後，留在當地工作，甚至移民。她說，學生到海外升學時，會考慮報讀什麼科目使其日後易於當地工作，惟她認為各地所需人才不同，學生應視乎個人興趣選科，否則令自己讀書辛苦。

Aston Education資深升學顧問譚卉彤表示，去年6、7月起海外升學查詢多了一倍，「實際起程去（外國）的都多」，她認為本港政治環境，以及英國和澳洲改變對港人的移民政策，皆促使家長考慮安排子女到外國就學。她又說，部分家長加快送子女到外國，有人原本打算讓子女升讀海外大學，改為提早一兩年讓其到外國讀中學。

英國新冠病毒疫情仍然嚴峻，譚卉彤說當地大學推行網上學習，沒拖慢學生學習進度，大部分家長願讓子女留港上課，直至當地恢復正常通關，她不認為疫情減低家長安排子女海外升學的意欲。