楊潤雄稱趁機研究扣糧凍牌處分教師

葉建源稱最應更新調查機制

教育界立法會議員葉建源回應稱，最需要修例更新的是處理涉教師投訴及調查機制，他稱，目前調查機制由教育局一手包辦，沒有透明度，不設聆訊，接受匿名投訴等，「現有制度不合理，對被投訴老師不公道，極需要檢討，但是要檢討如何健全現有制度，而不是檢討處罰方式」。他認為，要整個制度檢視，「只看修改處分一個環節，令教育局權力更大」。

楊稱現時除釘教師牌

「中間沒法定權力做其他事」

現時常任秘書長包攬教師註冊及「釘牌」權，《教育條例》第47條賦予常任秘書長特定條件下取消教員註冊。《亞洲週刊》昨日刊出楊潤雄訪問，他稱，常任秘書長中間沒有法定權力做其他事，發警告信、譴責信也只是行政決定，「是不是可以有停一段時間，或者不發工資、扣減工資等措施，是不是需要修改法律去做這些事，希望趁這個機會研究一下」。

楊：另有兩宗比較嚴重個案

去年6月反修例運動以來，湧現針對教師投訴，截至今年8月，教育局共收到247宗，當中71宗成立，73宗不成立，約60宗仍在跟進。楊潤雄提及其餘的個案有些已初步成立，正依照程序處理，有兩宗比較嚴重，包括「一個宣揚港獨，且他的專業能力也有問題，例如課堂準備不足，對教學的資料沒有核實和求證，明顯沒有對學生負責任」，而另一個案涉中學教材，「我們也覺得很有問題，目前還在跟進」。他稱，由於有時候一些教師不是很合作，需要花更多工夫。

葉建源稱，過去接到很多個案，亦有與楊描述相似地方，籲有需要的教師盡快聯絡工會及律師。

此外，《港區國安法》6月30日生效。楊稱，《國安法》其中有要求，教育局對學校管理如何體現維護國家安全，「我們也在思考，如果學校發生一些違反國安法的行為，可以怎麼處理」。他又稱，國家安全的一個重點是個人身分認同，要認同自己是個國民，對國家安全有公民責任心，會再特別做一些教材，供學校使用。