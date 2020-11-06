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教育
2020年11月6日星期五
語文同樂 第469期
教育局點算在學人數 6中小學須各削1班
教局辦教師國安研討會 教習近平「總體國安觀」
明報升學資訊日周日舉辦
教大出版《香港中華文化教育》 施仲謀：助學文言 反思美德
人物專訪：逆風譜詞 吐痰賦詩
人物專訪：為詩搭一間音樂木屋——黃衍仁
潮看文史：（姜）goeng1 尚（soeng6）
時代沉思：午後陽光的孤寂——讀法國小說《長崎》
閱讀文言：半夜哭泣的姑娘
言外言：「見微知著」與「見著知微」
閱讀文言：實戰篇
閱讀文言：參考答案
博看世界：「制天命而用之」──邵逸夫獎的精神
綜合精練：語境意識實戰——書函（上）
綜合精練：做一做
古典今用：幸福非必然 當時只道是尋常
周圍「中」：鯉魚門
周圍「中」：鯉躍龍門便成龍？
答案
時事中文：再見，香港故事
答案
人生教練：數學巨匠 祖沖之
講故事：作業大冒險
文從字順：舌和嘗
古典今用：幸福非必然 當時只道是尋常
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【明報專訊】《浣溪沙》 納蘭性德
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綜合精練：語境意識實戰——書函（上）
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古典今用：幸福非必然 當時只道是尋常
周圍「中」：鯉魚門
周圍「中」：鯉躍龍門便成龍？
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答案
人生教練：數學巨匠 祖沖之
講故事：作業大冒險
文從字順：舌和嘗
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