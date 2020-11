【明報專訊】科技改變世界,科學專才貢獻良多,除享譽國際的諾貝爾獎,香港也設有國際獎項「邵逸夫獎」,是每年科學界的盛事之一,「邵逸夫獎」的精神正是刻在獎章背面右上方的「制天命而用之」(Grasp the law of nature and make use of it)的印鑑。