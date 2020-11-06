教局辦教師國安研討會 教習近平「總體國安觀」

教育局回覆，國家安全涉及整個國家發展的不同範疇，故研討會有需要從國家的「總體國家安全觀亅出發，從宏觀角度整全地介紹國家安全的概念、意義和重要性，亦會按需要提及其他國家早已為保障國家安全立法的事實。

翻查教育局培訓行事曆，研討會由基本法推廣督導委員會委員李浩然主講，教師可到教育局九龍塘教育服務中心，或透過網上會議程式參與，研討會全長2.5小時，供中小學教師參加。

「國家安全觀」列中共黨章

活動目標稱，「國家安全的概念並不單純針對政治上的一些行為」，而是更廣泛範圍，包括金融秩序、社會穩定、文化領域等，研討會將從「總體國家安全觀」出發，介紹相關的理念和重點。「總體國家安全觀」由國家主席習近平在2014年提出，2017年列入中共黨章。

質疑「改造」教師 教育團體：與本港價值不符

教育團體「教育野」發言人鄭家朗說，「總體國家安全觀」載於中共黨章，與本港價值不符，質疑當局將內地的國安教育搬到本港。他說，過往教師專業培訓活動主要關於教學方法、學科新知識等，但局方現將國安內容加進培訓，質疑當局因過去一年社會事件而「改造」教師。他又說，若推行國安教育，當局應談及國安法的爭議、如何影響本港法制等。