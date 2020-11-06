教育局點算在學人數 6中小學須各削1班

網上遙距學習同計在學

今年受新型冠狀病毒疫情影響，跨境學生及非華語學生暫時未能到港上課，本學年點算實際在學人數時，只要學生有參與網上學習或遙距學習，當局也會點算為在學學生，點算時亦有考慮個別學校過往收生。

當局昨公布，10月點算在學學生人數後，相對今年4月就2020/21學年建議批核的班數，全港共有3間公營小學需要下調各1班小一班，一共減少3班；中學方面，亦有3間公營中學需下調各1班中一班，須下調小一或中一班數的學校分布不同地區。

津小議會：適齡人口與收生數有落差

名校私校生移民 憂音樂椅效應

據教育局人口推算資料，未來3年的中一、小一適齡人口有上升趨勢（見表）。津貼小學議會主席胡艷芬稱，按出生人口推算，近年小一適齡人口的數字應相對穩定，但學界於9月小一自行分配學位階段收表時卻發現中間存有落差，「應該比去年多約一兩千，但為何實際又少了？」她稱學界十分關注小一收生情况，認為今年比較特別、變化大，不同區也有學生流失，包括未能來港上學的跨境生、移民離港的學生，部分名校及私立學校亦出現空缺，長遠而言或出現「音樂椅」效應，希望當局盡快向學界公布有關不同區實際的收表數字，讓學界了解該區及本港情况，「究竟數字（適齡人口）真的穩定，抑或有水分在內呢？」。

灣仔校長聯會：真正移民潮未開始

籲制定長遠政策

灣仔區校長聯會主席戴德正稱，本港的今次移民潮「來得急」，學界已逐漸出現「骨牌效應」，「國際學校走、直資的入去、然後其他中學又去直資」，而受疫情所限，真正的移民潮甚至未曾開始，即使按人口推算是多了適齡學生，相信未來幾年仍有變動，「不要人少就即時想減班」，稱當局應制定長遠政策、按區處理。