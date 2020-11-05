教育
常識天下 第194期

時事常識大戰（國際）：研究糧食供應量

【明報專訊】食物是人的基本需要，天氣、疾病等因素會影響食物供應，故有科學家研究提升食物供應量的方法。雖然在香港不缺食物，但能源源不絕供應也非必然，我們要珍惜食物呢！

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