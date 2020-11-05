教育
常識天下 第194期

鯨魚為什麼會擱淺？

【明報專訊】每天在海中暢泳，間中浮出水面，然後頭頂會噴出一條水柱的是什麼動物？是鯨魚呢！其實牠們平日主要在深水生活，一旦在岸上發現牠們，就大事不妙了！

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