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2020年11月5日星期四
通通識 第671期
DSE通識問新聞自由 評卷參考提國安 兩難情境題 指可作監察亦需顧私隱公共秩序
被取消歷史題沒輯錄 其餘分題表現欠佳
答「微笑以對」寫作題 「面對不公怎能微笑」
「宅經濟」宅出商機
時事議題：生活模式變 催化宅經濟
時事議題：宅經濟的衝擊
時事議題：答題指引
人物概念：種菇 X 可持續發展
題型拆解：兩難情境題 須理解對立價值
概念解碼：公共教育
觀點與角度：放寬本地遊 不合理？
新聞測驗：
新聞測驗：答案
鯨魚為什麼會擱淺？
真假fun一fun：擱淺的鯨魚「流淚」
時事常識大戰（國際）：研究糧食供應量
時事常識大戰（國際）：答案
世界幹什麼：秘魯巨貓圖騰
時光之旅：1969年11月10日——芝麻街開播
濕地居民：瀕危兩棲類動物
意見調查：
新聞測驗：答案
【明報專訊】1.A
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DSE通識問新聞自由 評卷參考提國安 兩難情境題 指可作監察亦需顧私隱公共秩序
被取消歷史題沒輯錄 其餘分題表現欠佳
答「微笑以對」寫作題 「面對不公怎能微笑」
「宅經濟」宅出商機
時事議題：生活模式變 催化宅經濟
時事議題：宅經濟的衝擊
時事議題：答題指引
人物概念：種菇 X 可持續發展
題型拆解：兩難情境題 須理解對立價值
概念解碼：公共教育
觀點與角度：放寬本地遊 不合理？
新聞測驗：
新聞測驗：答案
鯨魚為什麼會擱淺？
真假fun一fun：擱淺的鯨魚「流淚」
時事常識大戰（國際）：研究糧食供應量
時事常識大戰（國際）：答案
世界幹什麼：秘魯巨貓圖騰
時光之旅：1969年11月10日——芝麻街開播
濕地居民：瀕危兩棲類動物
意見調查：
DSE通識問新聞自由 評卷參考提國安 兩難情境題 指可作監察亦需顧私隱公共秩序
被取消歷史題沒輯錄 其餘分題表現欠佳
答「微笑以對」寫作題 「面對不公怎能微笑」
「宅經濟」宅出商機
時事議題：生活模式變 催化宅經濟
時事議題：宅經濟的衝擊
時事議題：答題指引
人物概念：種菇 X 可持續發展
題型拆解：兩難情境題 須理解對立價值
概念解碼：公共教育
觀點與角度：放寬本地遊 不合理？
新聞測驗：
鯨魚為什麼會擱淺？
真假fun一fun：擱淺的鯨魚「流淚」
時事常識大戰（國際）：研究糧食供應量
時事常識大戰（國際）：答案
世界幹什麼：秘魯巨貓圖騰
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意見調查：
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