教育
通通識 第671期

時事議題：生活模式變 催化宅經濟

【明報專訊】宅經濟伴隨互聯網的普及而出現，疫情下各地實施嚴格的封鎖和社交限制措施，大眾的生活模式轉變，催化宅經濟發展，商家需調整行銷策略。

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