答「微笑以對」寫作題 「面對不公怎能微笑」

《試題專輯》羅列該題考生表現，稱部分人取材頗見心思，如寫面對社會種種不公，先是微笑以對，及後笑意減退，最後反問怎能繼續微笑，無奈至極；或寫自小承教，凡事要微笑以對，討好了別人卻苦了自己，終致身心受創；也有以笑容的幅度，討論中西文化不同，以小見大，看出中國人含蓄而抑壓的情緒。

部分仍見套路 稱微笑帶來光明

不過，部分文章仍見套路，如認為「微笑以對」帶來光明的人生，「微笑以對」即為解開心結的方法，而提及樂觀、正面的例子時，頗見襲用現成例證，如曼德拉、愛迪生、蘇樺偉、李慧詩等。

疫情緣故，明年中文DSE精簡考核，閱讀卷「指定閱讀篇章」（範文）考核範圍刪《岳陽樓記》及《六國論》。至於今年考生表現，《專輯》稱個別題目如「抱薪救火」說明的道理和默寫詩句等，考生也多錯漏誤記，反映在12篇指定篇章的研習和掌握並不理想，宜多努力。