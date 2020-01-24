DSE通識問新聞自由 評卷參考提國安 兩難情境題 指可作監察亦需顧私隱公共秩序

DSE通識科設卷一及卷二，前者為3條必答的「資料回應題」，佔全科總分一半。今年其中一條資料回應題與新聞自由有關，題目提供兩項資料，其一是公眾對新聞自由的評分，另一是取自期刊及報章的文章，當中引述《公民權利和政治權利國際公約》，指出版、傳播等發表自由在部分情况需受限，包括保障國家安全或公共秩序、或公共衛生或風化等，故新聞自由非絕對；文章亦提及新聞自由的作用。

部分人不扣題 答新聞自由面對挑戰

有題目要求考生參考資料及就其所知，「指出兩個新聞自由與社會責任之間可能出現的兩難情境」。《試題專輯》提出數個答題例子，包括國家安全及傳媒監察的兩難，稱在足夠法律保障下，立場不同的媒體可發揮監察作用，披露濫權和壓制自由情况，惟倘揭露如關於軍事的資訊，可能危及國家安全，並稱在此可引用有關《公約》的資料。

《試題專輯》稱部分考生只能指出新聞自由可能面對的挑戰，部分考生則討論新聞傳媒有違操守的負面影響；而題目沒要求考生評價本港新聞自由狀况，資料數據「只反映了公眾的觀感而非新聞自由程度的事實陳述」。

教師：考生不陌生 通識書有提

通識教育教師聯會主席劉錦輝表示，試題中「新聞自由」及「社會責任」各有理據，考生要想出有何情境令人無法兼顧兩者，即行使新聞自由時可能違反部分社會責任。他說，試題對考生而言非完全陌生，通識書涵蓋新聞自由議題，會提及如何平衡新聞自由與私隱。

延伸題多考生選智慧城市 多未理解特徵

卷二有3條「延伸回應題」，考生選答一題。最多考生選答有關智慧城市的題目，報告稱整體表現一般，常犯錯誤包括未能理解智慧城市特徵、未能評估智慧城市對能源使用的正負面影響等。

劉錦輝表示，近年當局提倡STEM教育，亦經常宣傳智慧城市，相信學生「一定聽過」相關概念。但他說，智慧城市在通識科不是常見及花多時間教授的課題，表現欠佳的學生或本身完全不認識智慧城市，或沒留意題目字眼，以致答卷不扣題。