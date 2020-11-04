教局向校推薦香港志展覽 團結香港成員機構舉辦 葉建源：有政治色彩

對象中小學生 明年1至5月舉行

教育局前日發通告邀請幼稚園、小學及中學參加由課程發展處舉辦、合辦或公布的教育活動及比賽，包括由團結香港基金成員機構「香港地方志中心」（下稱中心）舉辦的「《香港志》大事七千年」巡迴展覽，涉及小學常識科、中學中史及歷史科、高中通識教育科等科目學習。

香港地方志中心於去年底成立，稱以編纂首部《香港志》為目標（見另稿）。據了解，巡迴展覽內容將根據中心年底出版的《香港志》首冊設計。

教育局通告稱，中心將於港、九、新界舉辦共5場展覽，參觀時間約1小時，每個參觀時段設人數上限由40至60不等，通告又指出，5個展覽場地分別設一場「香港歷史有話說」系列講座，包括由香港歷史博物館前總館長丁新豹主講「移民與香港的建設和發展」，校長及教師之後可經教育局「教師培訓行事曆」報名。

述香港7000年大事 遠古至2017

香港地方志中心回覆本報查詢時稱，巡迴展覽將展示遠古時代至2017年，即7000年發生的事情，包括經濟、自然、社會、文化等範疇，「從多角度介紹香港發展成國際城巿的軌迹」。中心指出，巡迴展覽會配合互動環節，例如VR及AR項目、問答遊戲。

至於具體內容，中心稱正積極籌備展覽及相關活動內容，會因應各個場地不同的情况，例如面積及網絡限制等，內容及環節等亦會有所調整，具體細節尚待落實。

有份合辦展覽的民政事務局回覆稱，展覽具體內容及安排將由中心負責，當局會提供展覽場地。

葉：期望展覽內容基於歷史

教育界立法會議員議員葉建源表示，專題講座的講者均為學術上具分量的代表，未知講者是否也有份設計展覽，但期望展覽內容亦可以反映事實，並基於歷史，稱不同展覽或有不同演繹，希望可以涵蓋不同觀點。