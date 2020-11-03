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星笈中文 第008期

文言遷移：去國六千里，投荒十二年——〈始得西山宴遊記〉篇章結構

【明報專訊】一部文學史，也是半部文人貶謫血淚史吧？不必由屈原說起，光是指定文言經典學習篇章中的作者，已足夠淒慘和悲壯。

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