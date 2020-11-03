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2020年11月3日星期二
星笈中文 第008期
城大修學生守則 禁改動校歌校徽
浸大網上求職平台 助學生向校友取經
逾2700香港新生赴台升學 增逾半
大學中文巡禮：教大中文 師道相傳
大學中文巡禮：教大中文不止詩詞歌賦：理論教學作育有法
文言遷移：去國六千里，投荒十二年——〈始得西山宴遊記〉篇章結構
卷一拆題 卷一答題策略：留意表格提示 參考欄目遣詞
備戰文憑：高階思維題型︰「評鑑」題（一）
文言遷移：去國六千里，投荒十二年——〈始得西山宴遊記〉篇章結構
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【明報專訊】一部文學史，也是半部文人貶謫血淚史吧？不必由屈原說起，光是指定文言經典學習篇章中的作者，已足夠淒慘和悲壯。
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