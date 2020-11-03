浸大網上求職平台 助學生向校友取經

根據政府統計處數字，本港20至24歲年輕人最新失業率升破兩成。浸大校友事務處總監李惠儀說，校長錢大康年初有見疫情嚴重、經濟不景，責成學校相關部門籌建新求職平台，前後耗時約半年，平台BUhub剛於上周末推出。

整合11求職網站 暫3萬空缺

BUhub現與11個求職網站合作，在相關網站刊登的職位空缺資料，會同時在BUhub刊出及更新，供浸大學生及校友申請，非浸大畢業的僱主亦可於平台刊登職位空缺。BUhub現有約3萬個職位空缺，李惠儀說，資訊科技、工程及社交媒體相關行業空缺較多，而四成職位空缺屬境外工作機會，包括內地及其他一帶一路沿線國家。

除了求職，BUhub設通訊錄，用家可與校友、師生等聯絡，向他們發私人信息。浸大副校長（教與學）周偉立說，求職者查看心儀職位空缺資料時，會見到哪些浸大校友正於該公司任職，求職者可向他們徵詢有關行情、資歷要求等意見，有助求職者個人發展。

資助學生讀IT證書 將推創意市集

周偉立稱，校方正統計今年畢業生就業情况，而據大學聯校就業資料庫（JIJIS）數據，大學生全職職位空缺減少四成，「可想而知今年同學面對的困難並不小」。他又說，為幫助學生就業，浸大資助學生報讀資訊科技證書課程，資助範圍亦將擴展至金融行業的證書課程，而學生報讀課程數量無上限，「同學愈努力學習，我們愈樂意資助」。

BUhub之後將推出「創意市集」功能，學生可於平台推廣其創業構思及組建團隊。BUhub亦聯繫校友及僱主網絡，讓學生就創業諮詢他們意見，以至尋求基金支持創業計劃。