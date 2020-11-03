城大修學生守則 禁改動校歌校徽

校方：教務會成員無異議

城大回覆本報查詢時稱，校方重視學生誠信，杜絕作弊，「嚴禁製造、散播不實謠言，尤其是利用網路平台發布虛假消息」，修訂旨在提升學生的誠信標準及責任感。校方又稱，教務會10月28日會議通過修訂，其成員包括所有院長、系主任、講座教授等100多個學術人員及署理學生會會長等學生代表，對修訂內容沒有異議。

口頭譴責不留紀錄變保留至畢業

城大校方10月28日召開教務會，並通過修訂守則，當中包括規管學生進行損害大學形象的行為。守則新增一個細項，稱未經授權使用或修改校歌、校徽或任何代表大學的元素，令大學、大學成員等聲譽受損，亦構成行為不當（見表）。校方同時亦修訂紀律處分的條文，輕微失當的口頭譴責，由「不會記錄在學生檔案內」改為「保留紀錄至畢業或退學為止」；而嚴重失當的書面譴責，紀錄會由「保留至畢業或退學為止」改為「最多保留至學生畢業或退學後7年」。

學生會稱定義廣 乏客觀指標

城大學生會署理會長黃盛恒稱，校方早前曾預告今年會推出校歌，相信守則新增的內容是防止學生就校歌「二次創作」。他稱，校方曾許諾若只是批評校方、校政等，不會視作違規，惟他認為，新增的細項定義廣，涉及人為解讀，缺乏客觀指標。他舉例，不少學生會於通訊軟件用包含校徽的「反枱」圖案，而不少學生媒體的製圖會加入校徽或大學成員，即使內容只是報道事件，亦有可能影響校譽，繼而觸犯守則。

過去城大亦曾就學生二次創作或公開撰文批評校方採取行動。學生會署理外務副會長邵嵐今年5月曾撰文〈和你數—郭位功績〉公開批評校長郭位，校方其後強烈譴責其扭曲事實；而2018年學生會編輯委員會出版的《迎新特刊》，將封面上的英文校名由「City」改為「Shitty」，其後校方發出警告並要求處理。