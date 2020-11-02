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2020年11月2日星期一
通通識 第670期
研3萬公屋樹 尋植木良方 THEi分析30品種合適栽種位置
研究：鳥糞改變島生態
教大微軟籌辦AI教育科技碩士
時事懶人包：圈養海豚
時事點對點：有機食品 買家比例跌
時事點對點：荷蘭兒童安樂死合法化
Data解密：「你」怎處理衝突
你識唔識：港府研內地投票
配對題
選擇題
明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
Road
每周焦點：港星旅遊氣泡 有望聖誕前實行
彩虹邨 公屋藏玄機
STEAM足迹：公屋設計有心思
時事常識挑戰(香港)：遇到蛇 怎麼辦?
答案
偵探M.A.D. 我的親人走了！
食物的科學：酵母加糖吹氣球
互動專區：獨遊馬丘比丘
每周焦點：港星旅遊氣泡 有望聖誕前實行
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【明報專訊】■10月15日（今日香港、全球化、公共衛生）
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研究：鳥糞改變島生態
教大微軟籌辦AI教育科技碩士
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時事點對點：有機食品 買家比例跌
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