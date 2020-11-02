教育
通通識 第670期

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【明報專訊】1．非洲一國家有50名女性指控稱，於2018年至2020年3月期間遭負責應對伊波拉病毒的世界衛生組織及其他人道組織的成員性侵及性剝削。世衛承諾會調查，強調不會容忍這些行為。該非洲國家是？

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