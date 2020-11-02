教育
通通識 第670期

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【明報專訊】終審法院海外非常任法官施覺民於9月初辭任，港府於10月5日公布新任終審法院海外非常任法官人選。目前終院有13名海外非常任法官。你認識以下香港的法律界人物嗎？

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