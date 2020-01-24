研3萬公屋樹 尋植木良方 THEi分析30品種合適栽種位置

榕樹種花槽 增倒塌風險

環境及設計學院環境學系副教授張浩說，本港部分樹種高度及樹冠龐大，卻種植在受壓環境，導致塌樹風險提升。他舉例，2018年超強颱風「山竹」襲港令天水圍天耀邨路邊榕樹倒塌，但據研究結果，榕樹屬大型樹種，樹冠亦龐大，需較大生長空間，而該處榕樹則種於花槽內，花槽又以混凝土圍住，令榕樹樹根無法延伸，增加倒塌風險。

倡大型樹種綠化空間 小樹植斜坡

他說，現今全球氣候變化引致惡劣天氣頻生，加上本港無因應空間條件選擇適合樹種，常因空間不足要大量修剪樹木，甚至因結構問題要移除整棵樹，故想到研究本港樹木及其種植環境的數據。他近年與兩名研究助理開始走訪本港的公共屋邨，察看本港公共屋邨的生長環境，把環境分作3類，包括「良好」、「一般」及「受壓」，研究了近3萬棵樹木，並從中選出較常見的30種樹木，其後利用「集群分析系統」分析收集到的數據，了解30種樹種在成熟形態時最高的高度、樹冠的冠幅及胸徑數據。

報告交發展局 盼減樹缺陷

張浩團隊根據研究結果，把30樹種按高度及冠幅分成五大類，並提出合適種植位置，如樹高及樹冠均十分大型的樹種（如鳳凰木、印度榕、細葉榕等），最大高度可達15至20米，需要在較大、需遮蔭效果的綠化空間；而樹高及樹冠屬小至中型的樹種（如洋紫荊、宮粉羊蹄甲等），最高可達10至15米的，則可以在較細小、甚至斜坡上種植。研究又提出3種本港公共屋邨最常見的樹種，包括台灣相思、細葉榕、石栗，提出栽種和園境規劃建議（見表）。

張浩稱，這3種樹種於本港較常見，但不少都只種在路邊，甚至是被石屎包圍的樹穴，環境「受壓」，需要特別留意。他稱，透過改善環境因素，如增加地面植被，都可減低樹木出現缺陷的機會。研究亦特別提出，風季期間較易折斷的高危樹木品種，例如石栗、刺桐、印度榕、大葉合歡等。

張浩說，現時本港未有以上相關數據，希望日後將報告提交發展局，有助可持續地保育樹木。