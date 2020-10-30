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教育
2020年10月30日星期五
智叻中文Smarties' 第444期
教育局：未計劃恢復全日課 中學校長：可研高中高小先行
教聯：八成教師盼訂國安教育指引
港大網上入學資訊日 講座即時答問
掃描舊樓製3D測量圖像
名家學堂：小說寫在兔子叫之後
名家學堂：小說的虛實——駱以軍
放空標點：空鴉
浮城光影：以貌取人的悲劇——《整容液》
博看世界：雙手創造萬象世界
「字裡圖間——香港印藝傳奇」
卷二練筆：範文作者例子應用——李白
綜合精練：語境意識實戰——專題文章（下）
標題示範
古典今用：回憶美好 現實殘酷
周圍「中」：路遙知馬力
周圍「中」：放「馬」過來！
答案
時事中文：《大熊貓百圖唐卡長卷》四川亮相
答案
人生教練：中國百科全書作家 宋應星
講故事：糖分比一比
文從字順：棄和保
講故事：糖分比一比
【明報專訊】■文：麥曉帆
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教育局：未計劃恢復全日課 中學校長：可研高中高小先行
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