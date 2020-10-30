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智叻中文Smarties' 第444期

周圍「中」：放「馬」過來！

【明報專訊】怎樣才算是一匹駿馬呢？古人相馬，首先要看馬的毛色，以判斷馬的優劣。但其實不論是什麼馬，每種馬都有着各自不同的優點。你除了知道馬跑很快之外，還知道什麼嗎？

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