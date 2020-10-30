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語文同樂 第467期

浮城光影：以貌取人的悲劇——《整容液》

【明報專訊】愛美之心，人皆有之。自古以來，愛美者用盡一切手段，只為修容美顏，保持青春，悅人且自悅。可是色衰愛弛，敵不過歲月，又或者自嫌不足，妒忌天生美貌者，太過執著，想歪了，用錯方法，難免抱憾一生。

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