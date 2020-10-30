教聯：八成教師盼訂國安教育指引

黃錦良：指引以外需具體教材

教聯會主席黃錦良稱，學校有責任推行國安教育，然而《港區國安法》實施時間尚短，且遇上疫情，即使教師想做有關教育，在沒有指引情况下仍需靜候。他稱，教師不是法律專家，當涉及法律理解，期望教育局有統一教材，「不止指引，更是要有具體的教材，讓老師開展國安教育」。

四成同意國情教育包括國安

問卷亦問及，哪些課題應在國情教育之內，結果顯示「國家安全教育」屬最低百分比一項（見表），44%受訪者認為國情教育要包括國安教育。黃錦良認為兩者應是相輔相成，了解國家、自身責任後，才有「自覺性保護國家」，達國家安全。

教育局稱，學校可在推行《憲法》和《基本法》教育的基礎上，繼續透過各學科及課堂內外教學活動互相配合方式推展國家安全教育，包括在小學階段讓學生建立國家觀念和國家安全意識；在初中階段向他們闡明個人與國家關係，增強國家安全意識；在高中階段重點理解人民福祉與國家關係等，從而掌握總體國家安全觀及國家安全涉及的不同範疇。