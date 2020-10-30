教育局：未計劃恢復全日課 中學校長：可研高中高小先行

全港中小學、幼稚園已於9月29日起恢復面授課堂，教育局曾表示，半日上課安排可免學生午膳脫下口罩，減低感染風險。昨日傳出教育局將與教育界商討下一步恢復全日課堂，教育局同日回覆，稱因應疫情最新情况，加上流感季節將至，衛生專家提醒市民大眾要提高戒備，嚴格做好防疫工作，學校會繼續維持半天上課安排，現階段未有計劃安排學校全日面授課。

校長：座位已裝擋板 學生可留校午膳

港青基信書院校長陳狄安稱，倘疫情許可，可研究或考慮先讓部分級別如高中及高小恢復全日面授，全校一半學生上午課後留校，進食由飯商供應或自備的午膳。他稱，全日復課最棘手是午膳安排，但不少學校已在課室座位安裝防飛沫擋板，認為學生可留在課室吃飯。陳稱，理解家長會有一定擔憂，教育界也有不同看法，然而，疫情下生活難以全無風險，如平日回校乘搭交通工具，也有中學生放學後外出吃飯。

教育局稱，感謝各學校在疫情下致力做好防疫工作，自9月起逐步恢復半日制面授課堂。局方一直以不同形式與學界保持溝通，了解他們的情况，並密切留意疫情的發展及聽取衛生專家的意見，適時檢視上課安排。

防護中心指引：不應室內噴灑消毒液

此外，衛生防護中心本月23日更新「預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引」中有關噴灑消毒液事宜，提醒學校在一般情况下，不建議在室內向物體表面例行噴灑消毒液，因未能有效去除噴灑範圍以外的污染物，並會引致眼、呼吸道及皮膚刺激，以及其他毒性反應，應該用浸過消毒液的抹布或濕巾擦拭 ；亦強調任何情况下都不建議向個人噴灑消毒液。