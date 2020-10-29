教育
常識天下 第193期

世界幹什麼：擅取龐貝古城文物 帶來厄運？

【明報專訊】俗語云：「不問自取，是為賊也。」旅遊時看見一些美麗的東西，例如古宮殿牆外美麗的石子，可不可以拿回家「留念」呢？

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