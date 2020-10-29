教育
常識天下 第193期

新聞有常識：足夠糧食帶來和平？

【明報專訊】如果人人都有足夠糧食、不用捱餓，世界是否會和平一點？2020年度諾貝爾和平獎由聯合國轄下的世界糧食計劃署（WFP）獲得，糧食與和平有何關係？

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