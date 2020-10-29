葉建源質疑未予釘牌教師口頭申辯 教局：兩邀書面解釋

黃碧雲：學校調查結論與局方相反 楊潤雄：不一定全面接納

民主黨黃碧雲昨在立法會提出口頭質詢，質疑教育局為何拒絕「釘牌」教師口頭申辯，而學校調查未有發現該名教師有計劃地散播「港獨」信息，但局方調查結論相反。楊潤雄稱，調查過程兩次邀請有關教師交書面解釋，當中包括通知有關教師，局方準備取消他的教師註冊，讓他在充分了解事態嚴重的情况下，再一次申述，有關教師亦有就此尋求法律顧問的協助。

楊潤雄又表示，接到不少投訴，就個別學校處理教師涉嫌失德的方式提出疑問，要求教育局積極跟進，「因此，教育局不能亦不一定全面接納每所學校的調查報告的結論。如果教育局不作任何分析或專業判斷，相信社會人士也不會接受」。

葉：為何取消資格後才有申辯？

楊：制度沿用多年

葉建源其後追問，為何不是於教育局調查時予教師口頭申辯，「要去到取消資格後，將來才可口頭申辯，是否有任何規定不可做？為何公允的問題係次要？」楊潤雄反稱葉建源「問題好奇怪」，稱該調查制度沿用多年，「過去從來無問，今年突然問這問題」，強調今次涉事教師有兩次書面申述。

楊潤雄另書面回覆，2010至2019年共處理585宗有關教師涉嫌違反專業操守的個案，其中72名教師被取消註冊資格，另有26人教師註冊申請被拒絕。而由去年6月發生社會事件至本年8月，共接獲247宗有關教師專業操守的投訴。

至於多少涉匿名投訴，楊潤雄稱沒有以此劃分，他說，近年投訴大多通過電郵，具投訴人的電郵地址，但未能確認部分投訴人的姓名是否真實，強調投訴不具名亦有責任嚴肅跟進。