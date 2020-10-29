港大副校任命 校委會接書面陳辭 申作軍自稱美公民非黨委

張達明：信無證據屬黨委

港大校委會委員、法律學院首席講師張達明昨日於商台節目表示，個人認為申作軍是否黨委或黨員十分重要，比較理想的做法是作盡職調查，但爭取不果。他說，校方及申作軍本人有就申的身分澄清，而校委會會上有提供更多參考資料，信納無確實證據證明申作軍是黨委或黨員，「清華搞錯的機會亦有喺度」。

申作軍稱被自動列作黨委

指屬清華既定程序

據了解，申作軍向校委會提供了一篇書面陳述，內容比港大前日對外發布的書面聲明詳盡。申作軍詳細講述其工作歷史，並形容清華大學委任系主任作黨委是既定程序（standard process），毫不意外地該系的秘書便自動把他列作黨委之一，即便他從來不是黨委，亦不符黨委資格。

他表示在本港媒體報道前，並不知悉有關事宜，對報道感到震驚及錯愕（shocked and stunned），而事實上自己是美國公民，並獲加州大學柏克萊分校批准每年到清華大學工作。他認為有關的誤導性報道讓他更了解香港及校方的疑慮，稱自己沒有什麼隱瞞，並堅信學術自由（a strong believer in academic freedom），而身為學者，會與校方一樣忠於持守真理，尊重社會不同意見。

重提陳文敏風波 張：不想雙重標準

張達明前日最終投下贊成票，他形容是兩難。他解釋，是次任命經過所有恰當程序，重提法律學院教授陳文敏被否決副校任命風波，稱當年外界及他亦批評校委會政治審查推翻恰當程序，稱自己不能雙重標準。他承認，目前校方高層的「佈局」不太理想，無女性、背景亦不夠國際化，但認為現時要聘請到外國知名學者出任副校長十分困難。