港大副校任命 校委會接書面陳辭 申作軍自稱美公民非黨委

【明報專訊】香港大學校委會前晚(27日)大比數通過任命申作軍及宮鵬為副校長,惟外界對申是否黨委仍存有疑慮。據了解,申作軍向校委會提交了一份詳細的書面陳辭,由暫任首席副校長王于漸會上讀出,申表示自己是美國公民,不合乎資格擔任黨委一員(not qualified to be on the party committee),否認是黨委。校委會本科生代表李梓成昨在港台節目表示,目前雙方各執一詞,作為一間負責任的高等院校,有能力及有義務進行盡職調查,並表示二人到任後將有「千千萬萬對眼望着」,不可能把政治及內地體制帶入校園。