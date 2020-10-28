教育
語文同樂 第466期

文字發酵：神神鬼鬼

【明報專訊】萬聖節將至，各路鬼神出沒，大家運用銳利視力，找出下面文字迷宮藏了的5個與「鬼」、「神」相關成語。走出迷宮的途中，可能會遇上不同神怪，請保持警覺！（圖a）

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