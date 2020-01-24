浸大研新MRI顯影劑 冀助診斷阿茲海默症

新納米材料 實時顯示腦內「老人斑」

阿茲海默症的特徵之一是腦內異常積聚「β-澱粉樣蛋白」斑塊（俗稱老人斑），診斷及監察病情涉及以實時影像顯示腦內老人斑的狀况。浸大化學系教授黃文成稱，現時的神經造影技術包括正電子放射斷層掃描（PET）及磁力共振掃描（MRI），惟兩種方法中，PET成本高昂，解像度低且具入侵性，而MRI現時則沒有臨牀上獲認可的顯影劑可實時顯示人腦內的「β-澱粉樣蛋白」。

兼具治療巨大潛力

浸大團隊今次則改造MRI常用作顯影劑、含有金屬「釓」的納米顆粒，在其表面塗上能附帶熒光「花青素染料」的矽塗層，把納米顆粒變成具生物相容性及無毒的材料。研究團隊於小鼠實驗中發現，經改造後的納米顆粒可滲透細胞膜及穿過血腦屏障，與「β-澱粉樣蛋白」結合，增強磁力共振信號，令影像中的「老人斑」有較多光點及更為明顯，有助診斷阿茲海默症。黃文成稱，新顯影劑除不會傷害神經，也可快速排出體外。他又說，是次研究實驗發現，經改造的納米顆粒能有效抑制「β-澱粉樣蛋白」的積聚過程及神經毒性，認為在治療阿茲海默症有巨大潛力，日後將成為團隊另一個研究方向。

未臨牀應用 盼作恆常普查

黃文成表示，顯影劑多用途及敏感度高，惟發明距離臨牀實驗及應用仍需時，如可投入臨牀應用，便能就阿茲海默症作大規模普查，讓患者早日接受診斷及治療。