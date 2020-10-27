Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2020年10月27日星期二
星笈中文 第007期
曾俊華料未來趨勢：AI授知識 老師教溝通
慕光來年中一必修日韓語
科大EMBA全球十度稱冠 收生跌1/4
大學中文巡禮：護理重語文醫患無隔膜
大學中文巡禮：溝通良方 術語譯俗語
文言遷移：予豈好辯哉——〈魚我所欲也〉的論辯結構
卷一拆題：示例提示為綱 作答詳略有法
卷三綜合：「見解論證」慎選分析方向
備戰文憑：手法類題型剖析（三）結構作用
卷三綜合：「見解論證」慎選分析方向
prev
next
【明報專訊】■聆聽錄音提示分析方向
上 / 下一篇新聞
曾俊華料未來趨勢：AI授知識 老師教溝通
慕光來年中一必修日韓語
科大EMBA全球十度稱冠 收生跌1/4
大學中文巡禮：護理重語文醫患無隔膜
大學中文巡禮：溝通良方 術語譯俗語
文言遷移：予豈好辯哉——〈魚我所欲也〉的論辯結構
卷一拆題：示例提示為綱 作答詳略有法
卷三綜合：「見解論證」慎選分析方向
備戰文憑：手法類題型剖析（三）結構作用
曾俊華料未來趨勢：AI授知識 老師教溝通
慕光來年中一必修日韓語
科大EMBA全球十度稱冠 收生跌1/4
大學中文巡禮：護理重語文醫患無隔膜
大學中文巡禮：溝通良方 術語譯俗語
文言遷移：予豈好辯哉——〈魚我所欲也〉的論辯結構
卷一拆題：示例提示為綱 作答詳略有法
備戰文憑：手法類題型剖析（三）結構作用
prev
next